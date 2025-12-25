English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದ "ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ" ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ

Lord krishna cap future :  ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ..ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ..ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೆನಿಲ್ಲಾ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 25, 2025, 02:04 PM IST
  • ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ

    ಈ ದೇಗುಲದ ಮಹತ್ವವೇ ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ
  • ಮೇನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ವರೆಗೆ ಯುಲ್ಲಾ ಕಾಂಡ ಚಾರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದ "ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ" ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ

Lord krishna cap future : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ..ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ..ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೆನಿಲ್ಲಾ..

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ..ಇಂತಹ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಣಿಕವುಳ್ಳ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ..ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು‌ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..

ದೇವರು ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ  ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುಲ್ಲಾ ಕಾಂಡದ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯುಲ್ಲಾ ಕಾಂಡ್‌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ..ಯುಲ್ಲಾ ಕಾಂಡ್‌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಭಾರತದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿʼ.. ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ!
 
ಅಂದ್ಹಾಗೆ , ಈ ದೇವಾಲಯ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 12,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ತಲುಪಲ್ಲು..14 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ..ಎಷ್ಟೇ ಆಯಾಸವಾದಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..ನಾವು ನಡೆದು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ..ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ, ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ..ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು  ಕಿನ್ನೌರಿ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಿಯುವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸೆದ ಟೋಪಿ ಮುಳುಗದೆ ತೇಲಿ ದಡ ತಲುಪಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿದೆ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೋಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಮುಳುಗಿದರೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ...ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಏಟು-ಏದುರೇಟು?

 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

