Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಲು App ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು

ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಲು App ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು

Love dating apps: ನೀವು ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೂ ಮಿಂಗಲ್‌ ಆಗಲೂ ಬಯಸುತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಶಾಂಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ  ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 14, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:12 PM IST
ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಲು App ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದು ನಿಜ; ಅಸಮಾಧಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ!
Minister Satish Jarkiholi Statement11 min ago
2
actress sridevi34 min ago
3
post office time deposit scheme39 min ago
4
BJP leader Karnataka Ramachandra Gowda1 hr ago
5
Gadag Wind Turbine Fire1 hr ago