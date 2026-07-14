/ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಲು App ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು

finland pink basket: ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೂ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲೂ ಬಯಸುತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಶಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳು ಕೈ ಕೈ ಹಡಿದು ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತೋದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುವುದು ಕಂಡು ಹಲವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕೊರಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿ ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಪ್, ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಸ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದವರಿಗದ ಇಲ್ಲೋಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಗಲು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ರಹಸ್ಯ
ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಪ್ಪು, ಗ್ರೇ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆ ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯತ್ತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದ ವಸ್ರುಗಳನನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆ ಆಫರ್ ಇರೋದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದವರು ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲೂ ಬಯಸುವವರೂ ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಬಹುದು.ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಥೀಮ್ನಿಂದ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುವ ಸಮೂಹವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಲವು ಬಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಇಷ್ಟವಾದರ ಸಂಗಾತಿ ನೋಡಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತರ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.