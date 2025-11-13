ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ.. ಗೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!

Luxembourg: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ… ಆದರೆ ಗೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ದೇಶವಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್.. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, 586 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ 2024 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6.78 ಲಕ್ಷ. ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಸಂಪತ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..
ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಿಐಎ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ತಲಾ ಆದಾಯ 16.42 ಮಿಲಿಯನ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶವು 600,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ… ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವು ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ತಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ..
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನ GDP ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.. ಆಗ ಅವರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದವು..
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಗೂಗಲ್ 2017 ರಿಂದ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಫೆರೆರೊದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 2,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನ GTP ಗೆ ನೇರವಾಗಿ 1.2% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ 38,617 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದ 8.3% ರಷ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಸ್ಟುಡೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು 6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 54 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 266 ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಸೇರಿದೆ, ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ದೇಶ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ?
*ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯ
*ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ
*ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳ
*ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಬಲ