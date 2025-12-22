ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ! ಮರಳುಗಾಡಿನಂತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ..

Gilgit-Baltistan gold rush: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನದ ಡೈಮರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಜನರು ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರಿಂದ 7 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಬಿಸಿ ಉರ್ದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈಮರ್ ಮತ್ತು ಚಿಲಾಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಏಕೈಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಜನರು ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಬಲ್ಲದು. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಈಗ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವು 6-7 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟರೂ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಲುಷಿತ ನದಿ ನೀರು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಂಪನಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನದಿ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಲೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
