ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಬೈಕ್‌ ಮಾರಾಟದಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಪಾಕ್!‌ ಶತ್ರು ದೇಶಕ್ಕೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ..

royal Enfield bikes in Pakistan: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 4, 2026, 01:31 PM IST
Pakistan bike: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದುಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ವೀಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಅದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಜಾಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಜಾಲವಿಲ್ಲ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಂತರ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.

ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರು, ವಿಂಟೇಜ್ ಬೈಕ್ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು (ಪ್ರವಾಸ) ಆನಂದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಮದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೂ, ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬೈಕ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ದುಬೈ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. OLX, Facebook Marketplace, ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೀಗೆ!
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನೂರಾರು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350, ಬುಲೆಟ್ 350 ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ 650 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಮದು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ PKR 700,000 (ಭಾರತೀಯ ವಿನಿಮಯದ ನಂತರ) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು PKR 140,000 ರಿಂದ 150,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

