ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲವೇ? ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ...!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:42 PM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟೊಂದು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 'Draft - Pakistan's PM Message on X" ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮರೆತಿದ್ದೇ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಡ್ರಾಫ್ಟ್'  ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ "Draft - Pakistan’s PM Message on X" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಂದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಡುವನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ತನ್ನ 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ'ಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಷರೀಫ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದೇಶವು 'ಡ್ರಾಫ್ಟ್' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಚೇರಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಕೇವಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜಯ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಡ್ರಾಫ್ಟ್' ಪದದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

