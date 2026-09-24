/ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ: ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ವಾರ್ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಅಂತ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು? ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ CNN, MS NOW ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದರು.. ಅದ್ರಂತೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ವೇತಭವನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದೆ.. ಇದರೊಟ್ಟಿದೆ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಹೇರಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. CNN, MS NOW ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕೊ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಂತಿದೆ..
ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ತಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಶ್ವೇತಭವನದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಅಂತ, ಶ್ವೇತಭವನ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ...
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ವಾರ್ ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲಪಿದೆ.. ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..