  ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ

Smoking ban : ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:24 PM IST
    • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
    • ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
    • ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ

Gen Z smoking ban : ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ Z ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 1, 2007 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ತಂಬಾಕು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಈಗ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು "ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ" ವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ.. ಕರಾವಳಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರ! ಜನರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟೆ

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು, ನವೆಂಬರ್ 1 ಶನಿವಾರದಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನಿಷೇಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು, "ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 1, 2007 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಂಬಾಕುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಖರೀದಿದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಅನ್ವಯ : ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ವೇಪಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು, ಮಾರಾಟ, ವಿತರಣೆ, ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಸ್ತೆಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಹುಮಾನ! ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗೆಲ್ಲಿ

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 50,000 ರುಫಿಯಾ (ಸುಮಾರು ₹284,000) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಪಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ 5,000 ರುಫಿಯಾ (ಸುಮಾರು ₹28,412) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

