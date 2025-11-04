ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ

Gen Z smoking ban : ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ Z ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 1, 2007 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ತಂಬಾಕು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಈಗ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು "ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ" ವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು, ನವೆಂಬರ್ 1 ಶನಿವಾರದಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನಿಷೇಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು, "ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 1, 2007 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಂಬಾಕುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಖರೀದಿದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಅನ್ವಯ : ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ವೇಪಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು, ಮಾರಾಟ, ವಿತರಣೆ, ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 50,000 ರುಫಿಯಾ (ಸುಮಾರು ₹284,000) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಪಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ 5,000 ರುಫಿಯಾ (ಸುಮಾರು ₹28,412) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.