ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವ್ಯಸನಮುಕ್ತವಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರ..

Maldives tobacco ban: ಧೂಮಪಾನ.. ಇದು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಒಂದು ದೇಶವು ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಈಗ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2007 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಯಾರೂ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧವು ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಪಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಯುವಕರನ್ನು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತಾದ WHO ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಸಮಾವೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ 50,000 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ (ಸುಮಾರು ರೂ. 2.9 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ 5,000 ರುಫಿಯಾ (ಸುಮಾರು ₹ 29,000) ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಪಾಲ ಸಿರಿಸೇನಾ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಹೊಸ ನೀತಿಯು "ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.