100 ಚಿನ್ನ ತುಂಬಿದ ಒಂಟೆಗಳು.. 60 ಸಾವಿರ ಸೇವಕರು.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬಿಲಿಯನೇರ್!

mansa musa: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಇವರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು 14 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾನ್ಸಾ ಮೂಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮಾನ್ಸಾ ಮೂಸಾ 1280 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1312 ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೂಸಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು $400 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೂಸಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ.. ಮೂಸಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಬುಕ್, ವಂಗರಾ, ಬುರ್, ಗಲಾಮ್ ಮತ್ತು ತಗಜಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿವೆ. ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್, ಸೆನೆಗಲ್, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೂಸಾ ಆಳಿದರು. ಮೂಸಾ ಅವರ ರಾಜ ರಾಜಧಾನಿ ಟಿಂಬಕ್ಟು ಆಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕುಡುಕರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ! ಮದ್ಯಮಾರಾಟವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ..
ಮೂಸಾ ತನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಹಾಯ ಅರಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಈ ರಾಜ.. ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಲೂಸಿ ಡ್ಯೂರೆನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಸಾ ಅತ್ಯಂತ ದಾನಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ..
1324 ರಲ್ಲಿ ಮೂಸಾ ಹಜ್ ಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಹೋದರು. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಜ್ ಗಾಗಿ ಅವರ ಕಾರವಾನ್ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರವಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಸಾ 100 ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, 12,000 ಸೇವಕರು ಮತ್ತು 60,000 ಗುಲಾಮರೊಂದಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಹೊರಟರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಸಾ 18 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದರು. ಇಂದಿನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕುಡುಕರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ! ಮದ್ಯಮಾರಾಟವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ..