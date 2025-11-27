ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಎತ್ತರದ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 75 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 280ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ದುರಂತ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A massive fire broke out in a large residential complex in Tai Po, #HongKong . So far, 44 people have died and 279 have been injured.
> The fire spread so fast that several buildings were caught in the blaze. It is considered one of Hong Kong’s deadliest fires in decades.
> The… pic.twitter.com/m5xjGnSkgD
— Shubham (@ShubhamQuest) November 27, 2025
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 76 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 15 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 28 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಏಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂರು 31 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ‘ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.