English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ: 75 ಮಂದಿ ಸಾವು, 280ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಪತ್ತೆ..!

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ: 75 ಮಂದಿ ಸಾವು, 280ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಪತ್ತೆ..!

ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 76 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 15 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 28 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 27, 2025, 11:08 PM IST
  • ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 76 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ
  • ಅವರಲ್ಲಿ 15 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 28 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ
  • ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ..
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ..
ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
camera icon11
december horoscope 2025
ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Visha Yoga
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
camera icon7
gold jewellery
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ: 75 ಮಂದಿ ಸಾವು, 280ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಪತ್ತೆ..!
Photo Courtsey: X

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಎತ್ತರದ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 75 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 280ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ದುರಂತ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ : ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!

ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 76 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 15 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 28 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಏಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂರು 31 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪಬಹುದೇ?

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ‘ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

About the Author
Hong kong firehong kong newshong kong fire newshong kong fire death tollhong kong fire Wikipedia

Trending News