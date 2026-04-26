ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಲೋಪ! ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದಾಳಿಕೋರ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Donald Trump assassination attempt: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗಲೂ ದಾಳಿಕೋರ ಹೇಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ದಾಳಿಕೋರ ಸಭಾ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಕೋರ ಬಳಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪವೆಂದರೆ ಸಂವಹನ ವೈಫಲ್ಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತುರ್ತು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಹಸವಲ್ಲ, ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.