English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • World
  • ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಲೋಪ! ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದಾಳಿಕೋರ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಲೋಪ! ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದಾಳಿಕೋರ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:26 AM IST
  • ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ವೈಫಲ್ಯ
  • ದಾಳಿಕೋರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
  • ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ.. ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ.. ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
&quot;ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್‌ ಮನೆ ದೇವ್ರು&quot;.. RCB ಮಾಡಿರೋ ಈ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ!
camera icon10
"ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್‌ ಮನೆ ದೇವ್ರು".. RCB ಮಾಡಿರೋ ಈ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ!
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
camera icon7
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
camera icon10
800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಲೋಪ! ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದಾಳಿಕೋರ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Donald Trump assassination attempt: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗಲೂ ದಾಳಿಕೋರ ಹೇಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ದಾಳಿಕೋರ ಸಭಾ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಕೋರ ಬಳಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಚು! ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌ ಇವರೇನಾ?

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪವೆಂದರೆ ಸಂವಹನ ವೈಫಲ್ಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತುರ್ತು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಶೂಟರ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌.. ಭೂಜನಕೂಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಹಸವಲ್ಲ, ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Donald TrumpTrump security lapseUS President Donald TrumpTrump attackerDonald Trump News

Trending News