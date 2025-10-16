ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಷೇಧ, ಮಲಗಿದರೆ 2500 ರಿಂದ 7500 ರೂ. ವರೆಗೆ ದಂಡ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Metro travel rules : ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಲಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ರೆ ಬಹುಷಃ ಆ ನಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ತರಬಹುದು.
ಹೌದು.. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದರೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮ ದುಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ದುಬೈ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ದುಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 100 ರಿಂದ 300 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ರಿಂದ 7,500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.