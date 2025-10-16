English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಷೇಧ, ಮಲಗಿದರೆ 2500 ರಿಂದ 7500 ರೂ. ವರೆಗೆ ದಂಡ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Metro rules : ರೈಲ್ವೆಯಂತೆಯೇ, ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದವರು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿದ್ರೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಯಮಗಳು

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:22 PM IST
ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಷೇಧ, ಮಲಗಿದರೆ 2500 ರಿಂದ 7500 ರೂ. ವರೆಗೆ ದಂಡ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Metro travel rules : ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಲಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ರೆ ಬಹುಷಃ ಆ ನಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ತರಬಹುದು. 

ಹೌದು.. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದರೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಮಸ್ಕಾ ಹೊಡೆದ ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ.. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ್ರು ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

ಈ ನಿಯಮ ದುಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್‌ ಆದ ನಂತರ, ದುಬೈ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ದುಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 100 ರಿಂದ 300 ದಿರ್ಹಮ್‌ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ರಿಂದ 7,500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

