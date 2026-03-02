English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್‌ನ ಡ್ರೋನ್‌ vs ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಸೈಲ್‌ ಯಾರದ್ದು ಮೇಲುಗೈ.. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಇರಾನ್‌ನ ಡ್ರೋನ್‌ vs ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಸೈಲ್‌ ಯಾರದ್ದು ಮೇಲುಗೈ.. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖೊಮನೀಯ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 2, 2026, 11:33 PM IST
  • ಇಸ್ರೇಲ್‌, ಅಮೇರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2500 ಡ್ರೋನ್ಸ್‌ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
  • ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಬೆಲೆ 50 ಕೋಟಿಯಿಂದ 36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಇರಾನ್‌ನ ಡ್ರೋನ್‌ vs ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಸೈಲ್‌ ಯಾರದ್ದು ಮೇಲುಗೈ.. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

Israel-US strikes on Iran: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ. 8.85 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇರಾನ್‌ ಒಟ್ಟು 80,000 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಾನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2500 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಶಹೆದ್‌ ಡ್ರೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ 30 ರಿಂದ 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.‌ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಬೆಲೆ 50 ಕೋಟಿಯಿಂದ 36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ 14:1 ರಿಂದ 100:1 ರವರೆ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುವಿನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ?. ಉತ್ಪಾದನೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ?. ಯುದ್ಧ ಬರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯಾ ಎಂಬು ಅಂಶಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಆಗಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ನೋಡದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಘರ್ಷಣೆಯ ನಡೆವೆಯೂ ಇಸ್ಲೇಲ್‌ನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು 9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಶಸ್ತ್ರಾಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಷೇರು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ "ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ" ದಾಳಿ..! ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಮಿಸೆಲ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ..?

