ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

military alcohol consumption: 1970 ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ರಮ್‌ನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 11, 2025, 02:49 PM IST
  • ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ದೇಶ
  • ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ

military alcohol: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯವು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಸೈನ್ಯವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು 300 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವಿಕರಿಗೆ ರಮ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಲಯಗಳ ಹೊರಗೆ, ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ದೇಶ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆರೈನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು). ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಅಂಗೋಲಾ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಒತ್ತಡದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯವು ಸಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 20% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 14% ರಷ್ಟಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಇದು ಶೇ. 25.9 ರಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೌಕಾಪಡೆಯ 34.5%, ವಾಯುಪಡೆಯ 32.1% ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ 16.4% ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಎಸ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯೂ ಒಂದು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಂತೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿನ ರಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಬೆಟ್ಟದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೇನೆಯು ಮದ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ - ಶಿಸ್ತು, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ದೈನಂದಿನ ರಮ್ ನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.. 1655 ರಿಂದ ಜುಲೈ 31, 1970 ರವರೆಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನ ನಾವಿಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ರಮ್ ನೀಡಿತು. ಪ್ರತಿ ನಾವಿಕನಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 70 ಮಿಲಿ ರಮ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 1 ಪಿಂಟ್ (500+ ಮಿಲಿ) ವರೆಗೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 1824 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ಮಿಲಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಮ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ನೇವಿಯನ್ನು ರಮ್ ನೇವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ರಮ್ ನೀಡಲು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು: 1. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾನೀಯವಾಗಿತ್ತು. 2. ಶೀತವು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ರಮ್ ಅನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮುದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 3. ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಳಾವುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 1655 ರ ನಂತರ ರಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಡಿತರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಧುನಿಕ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಮ್ ವಿತರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜುಲೈ 31, 1970 ರಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

