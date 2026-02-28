English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಮೆರಿಕ vs ಇರಾನ್: ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ! ಯಾರ ಬಲ ಎಷ್ಟು?

ಅಮೆರಿಕ vs ಇರಾನ್: ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ! ಯಾರ ಬಲ ಎಷ್ಟು?

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 28, 2026, 12:31 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕ vs ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ?
  • ಅಮೆರಿಕ vs ಇರಾನ್‌ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ?
  • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಯುದ್ದದ ಆತಂಕ.

ಅಮೆರಿಕ vs ಇರಾನ್: ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ! ಯಾರ ಬಲ ಎಷ್ಟು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಿಮ್ಮಿತ ಸಮರ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳೆರೆಡು ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು $895 ಬಿಲಿಯನ್‌ನಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇರಾನ್‌ನ ಬಜೆಟ್‌ $15 ಬಿಲಿಯನ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಳಿ ಇರಾನ್‌ಗಿಂತ 60 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್‌ ಇದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಸುಮಾರು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ 6,10,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ನೇರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದ್ದು, ಯುದ್ದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Pakistan-Afghanistan War: ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಯಾರ ಪರ?

ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು F-35 ನಂತಹ ಫೈಟರ್‌ ಜೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು, ವಾಯು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ವಾಯುಪಡೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ  3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ 11 ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಗಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ NATO ಹಾಗೂ ಅರಬ್‌ ದೇಶಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಲು  ಲೆಬನಾನ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ಈಗ 'ಪರಮಾಣು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ' ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್‌ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ದೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ದ ಇದೀಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಫ್ಘಾನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರ ಮಾರಣಹೋಮ! ತಾಲಿಬಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.

