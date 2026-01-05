English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವೀಸಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 5, 2026, 03:33 PM IST
mini Italy in india: ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮರೆತು ಪರ್ವತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಟಲಿಯಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ "ಮಿನಿ ಇಟಲಿ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರೋವರದ ತೀರದ ನೋಟಗಳವರೆಗೆ, ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ "ಮಿನಿ ಇಟಲಿ" ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ?

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲವಾಸಾ ಭಾರತದ ಮಿನಿ ಇಟಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸುಂದರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಿವೇರಿಯಾದ ಪೋರ್ಟೊಫಿನೊ ನಂತರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸರೋವರದ ಪಕ್ಕದ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣಿನ ಬೀದಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಮತ್ತು ವರಸ್ಗಾಂವ್ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಲವಾಸಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಲವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲವಾಸದ ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ವರಸ್ಗಾಂವ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಅದರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಲು, ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ನೀವು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಯಾಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಸಖಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಅವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋಟಗಳು ಸಹ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಲವಾಸವು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಡ್ಡಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ನೋಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಇವೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಗಳ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಲವಾಸಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಲವಾಸಾವನ್ನು ತಲುಪಲು, ನೀವು ಸುಮಾರು 57 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 190 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ನೋಟಗಳು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಲವಾಸಾವನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಂದೂವರೆ ರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನದ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 

