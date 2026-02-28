English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತೀಯರೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ..! ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್ ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಭಾರತೀಯರೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ..! ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್ ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Iran - Israel war updates : ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಹ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 28, 2026, 08:09 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಹ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
    • ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ
    • ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ..

Trending Photos

ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..
camera icon5
Gold
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
camera icon6
Baba Vanga Prediction
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Malavya Rajayog
ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ಭಾರತೀಯರೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ..! ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್ ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Israel America Iran war : ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್, ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೋಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

ಇತ್ತ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭದ್ರತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Iran missiles Gulf nationsIndia advisory Middle EastIsrael security situationIran US conflict updateGulf war alert

Trending News