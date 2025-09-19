English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸುಂದರಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು! 80,000 ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೊ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಲುವೆ.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು?

Miss Golf scandal : ಈ ಮಹಿಳೆ ಅನೇಕ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು 80,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿದರು... ಈ ವೇಳೆ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 19, 2025, 07:59 PM IST
    • ಈ ಮಹಿಳೆ ಅನೇಕ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು
    • ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು
    • ಈ ವೇಳೆ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು.

ಸುಂದರಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು! 80,000 ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೊ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಲುವೆ.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು?

Wilawan Emsawat case : 'Ms ಗಾಲ್ಫ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 35 ವರ್ಷದ ವಿಲಾವನ್ ಅಮ್ಸಾವತ್(Wilawan Emsawat) ಎಂಬಾಕೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಈ ಮಹಿಳೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. 

ಈ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ 2019 ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸುಮಾರು 20 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಮಿಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ 80,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ ಜೊತೆ ಜಗಳ: ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಕಿ ಬ*ಲಿ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಮಿಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. 

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪತ್ತೆಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:171 ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, 650000000000 ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ನಂತರ ತಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಅವಳು 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ (ಸುಮಾರು 18.52 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

5600 ವೀಡಿಯೊಗಳು, 80,000 ಫೋಟೋಗಳು : ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಿಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಿಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದೆಂಥಾ ದ್ವೇಷ..? 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈಗ ʼಭಾರತ ಡ್ರಗ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌!!

ಆಕೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5600 ವೀಡಿಯೊಗಳು, 80,000 ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಇವು ಹಿರಿಯ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಹಿರಿಯ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 385 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹ್ತ್ (ರೂ. 102 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಿಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

