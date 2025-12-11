English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಮಾಡೆಲ್‌ ದೇಹವನ್ನ ಪೀಸ್‌ ಪೀಸ್‌ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನೆ ಹೊರತೆಗೆದ ಕ್ರೂರಿ ಪತಿ..!

ಮಾಡೆಲ್‌ ದೇಹವನ್ನ ಪೀಸ್‌ ಪೀಸ್‌ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನೆ ಹೊರತೆಗೆದ ಕ್ರೂರಿ ಪತಿ..!

Model murder:  ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್‌ ಜೋಕ್ಸಿಮೊವಿಕ್‌ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:33 PM IST
  • ಮಾಡೆಲ್‌ ದೇಹದಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಹೊರತಗೆದು ಪತಿ..!
  • ಸೊಂಟದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಪಾಪಿ ಧಾಮಸ್
  • ಕ್ರಿಸ್ಟಿನೋ 2007 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು

Trending Photos

ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.
camera icon6
Sovereign Gold Bond Scheme
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
camera icon5
PAN card Rules
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
ಜನವರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
camera icon7
DA
ಜನವರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
ಮಾಡೆಲ್‌ ದೇಹವನ್ನ ಪೀಸ್‌ ಪೀಸ್‌ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನೆ ಹೊರತೆಗೆದ ಕ್ರೂರಿ ಪತಿ..!

Model murder:  ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್‌ ಜೋಕ್ಸಿಮೊವಿಕ್‌ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪತಿಯಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್​ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಜೋಕ್ಸಿಮೊವಿಕ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ..  ಪಾಪಿ ಪತಿ ಥಾಮಸ್‌ ಪತ್ನಿಯೆಂದು ನೋಡದೆ ಮಾಡೆಲ್‌ ಕತ್ತುಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಜಿಗ್ಸಾ ಚಾಕು ಹಾಗೂ ಗರಗಸ ರೀತಿ ಮಾರಾಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಈಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆದು ಅರವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೀವನವೇ ವಿಚಿತ್ರ..

ಯೆಸ್‌..ಥಾಮಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಜೋಕ್ಸಿಮೊವಿಕ್ 2017ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಪಿ ಪತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಜೋಕ್ಸಿಮೊವಿಕ್‌ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಪೀಸ್‌ ಪೀಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿಯ ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಮುರಿದ್ದಾನೆ.. ಇದಾದ ನಂತ್ರ ದೇಹೊಳಗಿನ ಒಂದೊಂದೆ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇಯಾಕೇ ಆಕೆಯ ದೇಹದಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಸಹ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ.  ಅಂತಿಮಾವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ದ್ರಾವಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.. 

ಮೊದಲಿಗೆ  ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಜೋಕ್ಸಿಮೊವಿಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಚೀಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಕೂದಲನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು..  ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪಾಪಿ ಪತಿ  ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೊಲೆಗೈದಿರೊದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಆತನನ್ನು ಬಂಧನಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಪೀಸ್‌ ಪೀಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

kristina joksimovicmiss switzerlandhusband arrestedshocking casefinalist found dismembered

Trending News