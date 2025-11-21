English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಫಾತಿಮಾ! "ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್‌ ಬ್ರೇನ್‌"ಗೆ ಇವರೇ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ..

Fatima Bosch Mexico: ಯುವತಿಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025 ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 21, 2025, 11:41 AM IST
ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಫಾತಿಮಾ! "ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್‌ ಬ್ರೇನ್‌"ಗೆ ಇವರೇ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ..

Miss Universe 2025: ಮಿಸ್ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2025 ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಬಲವಾದ ಉತ್ತರಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತರ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದರು.. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 74 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 120 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು.

ಭಾರತದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಟಾಪ್ 30 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಟಾಪ್ 12 ರ ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.. ಇದು ಭಾರತದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಗ್ವಾಡೆಲೋಪ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಚೀನಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಾಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು, ಬಳಿಕ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರವೀಣಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 96 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು: " ನೀವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ? " ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 96 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಫಾತಿಮಾ ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ "ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಂಬಿರಿ.. ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.. ಆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವು ಯಾವುದೇ ಕಿರೀಟದಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮೂಲದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ 2025 ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದರು.. 

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರವೀಣಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸ್ಟೆಫನಿ ಅಬಾಸಾಲಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ಮಾ ಅಹ್ತಿಸಾ ಮನಾಲೊ ಮೂರನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೋರ್‌ನ ಒಲಿವಿಯಾ ಯೇಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಭಾರತದ ಮಣಿಕಾ ಟಾಪ್ 30 ರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಭರವಸೆಯ ಓಟದ ನಂತರ ಟಾಪ್ 12 ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

