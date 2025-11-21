English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್‌ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ವಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?

Miss Universe 2025: ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಯರು ಕೇವಲ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 21, 2025, 12:46 PM IST
Miss Universe 2025: ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಯರು ಕೇವಲ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತಿಮ 12 ರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್, ಅವರು ಮೇ 21, 1994 ರಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 2000 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದರು ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಅವರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ: ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

1994 ರಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಡಿಸೈನರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ದೊರೆಯಿತು. ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2025 ರ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ $250,000 (ರೂ. 19,959,300) ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ $50,000 (ರೂ. 44,35,477).

ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾರು?
ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಮೇಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮಾಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಾಣಿಕಾ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2025 ರಂದು, ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025 ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. "ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಹೂಡಿಕೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಮಣಿಕಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.

