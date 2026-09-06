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ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್‌, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ! ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಗೆದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ

Miss world winner 2026: ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೇ ಈಗ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್‌, ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಕೆ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಕಿರೀಟಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಗೆದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 06, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:15 AM IST
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್‌, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ! ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಗೆದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್‌, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ! ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಗೆದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ
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