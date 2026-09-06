/ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್‌, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ! ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಗೆದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ

Miss world winner 2026: ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026' ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಕರಾವಳಿ ನಗರ 'ನ್ಹಾ ಟ್ರಾಂಗ್' ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ 73 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಜೋಹೈರಿ ಮೋಲಾ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
110 ದೇಶಗಳ ಸುಂದರಿಯರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಈ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ನ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೈನ್ಸ್ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ತನುಶಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಓಪಲ್ ಸುಚಾಟಾ ಚುವಾಂಗ್ಸ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಮೋಲಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದರು. ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಜೋಹೈರಿ ಮೋಲಾ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೋಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೂ ಹೌದು. ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು 'ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ' ಎಂಬ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ
24 ವರ್ಷದ ಜೊಹೈರಿ ಮೊಲಾ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು "ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ' (Voices of Tomorrow) ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ" ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೋಲಾ, ಈಗ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಮೋಲಾ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಯೂನಿವಿಷನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ "ವೆಂಟಾನಾ ಎ ಕ್ವಿಸ್ಕ್ವೆಯಾ" ದ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈಕೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಮೋಲಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅವರು ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮದ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯುವಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೋಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಗರ್ ಎಸ್ಕುಯೆಲಾ ಡಿ ನೀನಾಸ್ ಡೋನಾ ಚುಚಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದರು.
ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಆಚರಣೆಗಳು 75 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ 73ನೇ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1951 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಯೋಜಕರು ಈ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನಿ ಮೇಜಾ ಮತ್ತು 2016 ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಟೆಫನಿ ಡೆಲ್ ವ್ಯಾಲೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿಸಿದರು.
ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಕಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಟಾಪ್ 40 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಿಕಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2024 ಗೆದ್ದ ನಿಕಿತಾ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಟಾಪ್ 40 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಕಿತಾ ಖ್ಯಾತ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಭಾವನಾ ರಾವ್ ಅವರ ಬ್ಲಶ್-ಪಿಂಕ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ವಿಶ್ವದ ನೃತ್ಯಗಳು' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.