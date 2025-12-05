Modi-Putin meeting: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಟಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ-ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಟಸ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಿದೆ, ಆ ಪಕ್ಷ ಶಾಂತಿಯ ಪಕ್ಷ. ಶಾಂತಿ ಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಇದು ಶಾಂತಿಯ ಯುಗ” ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆದರು.ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು 19 ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದ ದೃಢತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಾಸವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಳಿತು ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವೆವು” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.2001ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮಗೆ ಪುಟಿನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮೋದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಸ್ತ್ರಖಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. “ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕ ಹೇಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 2001ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಉದಾಹರಣೆ” ಎಂದು ಮೋದಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
PM @narendramodi and President Vladimir Putin held extensive talks at Hyderabad House today during the 23rd India-Russia Annual Summit.
Both leaders discussed all aspects of 🇮🇳-🇷🇺 relations which are deep-rooted and multifaceted. They reaffirmed mutual commitment to further… pic.twitter.com/bbFHj0gOSN
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) December 5, 2025
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪುಟಿನ್, “ಶಾಂತಿಯತ್ತ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ, ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು ಮತ್ತು ತ್ರಿಸೇನೆಗಳ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಢ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.