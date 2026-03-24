Mohammad Bagher Ghalibaf Trump talks: ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ‘ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ತೆರವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದಿಢೀರನೇ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಾನು ಯುದ್ಧ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಜತೆಗಲ್ಲ ಆತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಈ 5 ದಿನದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೂ ದಾಳಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 23) ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಗುರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ನ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು 2020 ರಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೇ 2024 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 1961 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು 1980 ರಲ್ಲಿ IRGCಗೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈತ 1997 ರಿಂದ 2000ರ ನಡುವೆ, ಅವರು ಜನರಲ್ ಆದರು ಮತ್ತು ಐಆರ್ಜಿಸಿಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಕಮಾಂಡರ್, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2005–2017ರ ನಡುವೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ 2000 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು 2005, 2013, 2017 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2005 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು "ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್" ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು "ಲೇಯೆಟ್ ಗೇಟ್" ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇರಾನಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಟರ್ಕಿಯಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ 'ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಮೊಹಮ್ಮದ್-ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖತಾಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇರಾನಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ" ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು "ನಾವು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಯುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಮೂರು "ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು" ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್-ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, "ಯುಎಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳಕಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜನರ ಹಿಂದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಜಗತ್ತು ಗಾಜಾದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುವವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
