ಮೊಹಮದ್ ಯೂನಸ್ ಪಾಕ್ ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಯೂನಸ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಚಾನೆಲ್ WIONನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾದ ಅತಿ ಆತುರದ, ಅವಿವೇಕಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುವ ಅವರ ಹತಾಶ ಬಯಕೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. 1971ರ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಯೂನಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಿಬಲ್: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ನಡೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜಿತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ದುರಂತದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಜನರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಪಕ್ಷದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸರಣಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಈ ನಿಷೇಧವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ.ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಜನರ ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಾದೇಶವಿಲ್ಲದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ, ನಾವು ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಭಯ ಮತ್ತು ದಮನದ ಮೂಲಕ ಆಳುವ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಿಬಲ್: ಜುಲೈ 2024 ರ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾಮಹ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸವಾಗುವುದನ್ನುನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗಿನ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಯೂನುಸ್ ಅವರು ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೊಳಗಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ‘ಜುಲೈ ಯೋಧರು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈಗ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳೂ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳೂ ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಈ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕೊಳಚೆಗುಂಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಆಪ್ತರಿಗೂ ವಂಚಕರಿಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅರಾಜಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಿಬಲ್: ಯೂನಸ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಆಳವಾದವುಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಭಾರತದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ, ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಢಾಕಾದ ಮೂರ್ಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಭಾರತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣಾ ಜನಾದೇಶವಿಲ್ಲ; ಮೂಲಭೂತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ.ಆದರೂ, ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆಳವಾದದ್ದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
ಸಿದ್ದಾಂತ ಸಿಬಲ್: ಯೂನಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ? ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕರು ಢಾಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಆತುರದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಹತಾಶ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 1971 ಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಯೂನಸ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಯೂನಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.