/ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಮೊಜ್ತಬಾ?: ಇರಾನ್ ನಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುಕ!

ಟೆಹ್ರಾನ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಡೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪರಮಾಣು ನೀತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಈ ವರದಿಯು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಜ್ತಬಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂದಾಜುಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪರ್ವತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಗತ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟದ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 2015ರ JCPOA ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್ಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ. 3.67 ರಷ್ಟು ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇ. 20 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ದರ್ಜೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಇರಾನ್ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಯವರ ಈ 'ಪರಮಾಣು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ' ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀತಿಯು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.