ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.! ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳ

Dangerouse island : ಅನೇಕ ಜನರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಹಣವನ್ನೂ ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕುಳಿದವರು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ನೆವಾಡಾ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು UFO ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಅನ್ಯಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾತೂ ಸಹ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಸ್ನೇಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ : ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವಿನ ದ್ವೀಪವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ, ಕೆಲವು ಸಾಹಸಿಗರು ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿದವರು, ತಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪ : ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪವು ಭಾರತದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಶ್ವಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಂದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಇನ್ನೂ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.