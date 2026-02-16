English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಡೆತ್ ಟ್ರೀಸ್ʼ.. ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ ಎಚ್ಚರ!

ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ 'ಡೆತ್ ಟ್ರೀಸ್ʼ.. ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ ಎಚ್ಚರ!

ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಂದರವಾದರೂ ಕೆಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದಲೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಡೇಂಜರಸ್‌ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹಿತಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:18 PM IST
  • ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು
  • ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಮರ

ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ 'ಡೆತ್ ಟ್ರೀಸ್ʼ.. ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ ಎಚ್ಚರ!

Most dangerous plants in the world: ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಮಾರಕ ವಿಷ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾವು ನೋಡುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಹ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ವಿಶ್ವದ 7 ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಮಾರಕ ವಿಷ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾವು ನೋಡುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಹ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ವಿಶ್ವದ 7 ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವಿಷಯುಕ್ತ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉರುಶಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿ.

ಲಿಟಲ್‌ ವುಮನ್‌ 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಸ್ಯವು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಊತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪೇನ್ ಬುಷ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಿಷಯುಕ್ತ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಬಿಳಿ ದ್ರವವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಕುವ ಗಿಡ
ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ, ಸೂಜಿಯಂತಹ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ, ಜೇನುನೊಣ ಕುಟುಕಿದಂತೆ ಸುಡುವ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯ ಸಂವೇದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೈತ್ಯ ಹಾಗ್ವೀಡ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಡವನ್ನು ಹೋಲುವ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮರವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರ ರಸವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಸವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಶಾಶ್ವತ ಕುರುಡುತನದ ಅಪಾಯವಿದೆ.

 

