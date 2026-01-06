English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
most expensive fish: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೊಯೊಸು ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹರಾಜು ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 6, 2026, 01:52 PM IST
  • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೊಯೊಸು ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹರಾಜು ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

most expensive fish: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಗೋಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮಟನ್‌ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಶಾಕ್ ನೀಡುವ ಸುದ್ದಿ. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು 29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫಿಶ್‌ಮೀಟ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಜಪಾನ್‌ನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೊಯೊಸು ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹರಾಜು ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನ ಮೀನು ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಟೀ ಮಾರುವುದನ್ನೇ ಖಾಯಂ ಕೆಲಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಗಳಿಸೋದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

2026ರ ಮೊದಲ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 243 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನ ಮೀನು 510 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 29 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಮೀನು ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್‌ನ ಓಮಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟ್ಯೂನ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದುಬಾರಿ ಮೀನನ್ನು ಜಪಾನ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಸುಶಿ ಸರಪಳಿಯಾದ ‘ಸುಶಿಜನ್‌ಮೈ’ಯ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕಿಯೋಮುರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಕಿಯೋಶಿ ಕಿಮೋರಾ, ‘ಟ್ಯೂನ ಕಿಂಗ್’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಿಯೋಶಿ ಕಿಮೋರಾ ಅವರು 333.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್ (ಸುಮಾರು ₹19 ಕೋಟಿ) ನೀಡಿ ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನ ಖರೀದಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯರ್ಥ.. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನೇ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್‌ಗಳು ‘ಸುಶಿಜನ್‌ಮೈ’ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಚಾರವೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, 29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಮೀನನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ಯೂನ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಈ ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸುಶಿಜನ್‌ಮೈ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಶಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

