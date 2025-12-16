English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರಿಳಿಯೋದು ಖಚಿತ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರಿಳಿಯೋದು ಖಚಿತ

Most Expensive Fruit: ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರು, ಮನೆ, ಚಿನ್ನ–ವಜ್ರಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:04 PM IST
  • ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಹಣ್ಣು
  • ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು
camera icon7
Weight gain
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು
ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon6
central government
ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
gold jewellery
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ&quot;..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?
camera icon5
Brahmagantu Serial
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ"..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರಿಳಿಯೋದು ಖಚಿತ

Most Expensive Fruit: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ದ್ವೀಪದ ಯುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಅದನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯಂತಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಿರುಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿಹಿತನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಗೌರವದ ಉಡುಗೊರೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಈ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತು. ಯುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿತನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ನೀರು, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ. ಹರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳು ಸುಮಾರು 33 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

most expensive fruit in the worldWhat is the most expensive fruit in the world? Knowledge Newsgeneral knowledgeJapan NewsYubari King Melon

Trending News