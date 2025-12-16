ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರಿಳಿಯೋದು ಖಚಿತ

Most Expensive Fruit: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ದ್ವೀಪದ ಯುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಅದನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಸಿದೆ.
ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯಂತಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಿರುಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿಹಿತನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಗೌರವದ ಉಡುಗೊರೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತು. ಯುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿತನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ನೀರು, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ. ಹರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳು ಸುಮಾರು 33 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.