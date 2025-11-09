English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ! ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು..

Californium price: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ $27 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ. 239 ಕೋಟಿ), ಇದು 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 9, 2025, 09:49 AM IST
  • ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಆದರೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ! ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು..

most expensive metal: ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು.. ಆದರೆ ನಿಜ. ಹಾಗಾದರೇ ಈ ಲೋಹ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸ್ವಭಾವ, ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ $27 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.239 ಕೋಟಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ.1.2 ಕೋಟಿ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಒಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ Cf. ಈ ಲೋಹವನ್ನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಹದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೇ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

