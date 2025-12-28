English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Most expensive non veg food: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸರಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:51 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕೆಜಿಗಿದೆ 31 ಲಕ್ಷ, ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೂ ಇದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Most expensive non veg food: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವೆಂದು ಅಲ್ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್‌ನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ಸಮೀಪದ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಅಲ್ಬಿನೋ ಬೆಲುಗಾ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೀನು ಬೆಳೆದು ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಅಲ್ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್‌ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 34,500 ಡಾಲರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾವಿಯರ್‌ನ್ನು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಜಪಾನ್‌ನ ವಾಗ್ಯು ಗೋಮಾಂಸ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ, ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡರಹಿತ ವಾತಾವರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಂಸ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿಜವಾದ ಜಪಾನೀಸ್ ವಾಗ್ಯು ಗೋಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ಡಾಲರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಕೊಡೋದು! ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ..

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಯಮ್ ಸೆಮಾನಿ ಎಂಬ ಕೋಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಪರೂಪದ ಕೋಳಿ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಾಂಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೀರಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಜಪಾನ್‌ನ ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನ ಮೀನು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ‘ಒಟೊರೊ’ ಮಾಂಸವೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ. ಈ ಮೀನನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.

