ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಗುಲಾಬಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಹೂವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬೇಕು 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ..

most expensive roses in the world : ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 14, 2026, 03:51 PM IST
  ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಗುಲಾಬಿ ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ಹೂವಿಗೆ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ

most expensive roses in the world : ಗುಲಾಬಿಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವೂ ಹೌದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೀ, ಫ್ಲೋರಿಬಂಡ ಹಾಗೂ ದೇಶೀ ಜಾತಿಯ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.

ಗುಲಾಬಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು Juliet Rose. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಳಿಗಾರ David Austin ಈ ವಿಶೇಷ ಹೂವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಈ ಗುಲಾಬಿ ತನ್ನ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಬಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಕಪ್-ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 15.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದುಬಾರಿ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಲೂಯಿಸ್ XIV’ ಮತ್ತು ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕಾರಾ’ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ‘ಲೂಯಿಸ್ XIV’ ತನ್ನ ಆಳವಾದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5,000 ರಿಂದ 9,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕಾರಾ’ ಗುಲಾಬಿ ತನ್ನ ಗಾಢ ಕೆಂಪು-ಕಪ್ಪು ದಳಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ‘ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ರೋಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೋಸ್’ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಗುಲಾಬಿಗಳಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ರೋಸ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ 5,000 ರಿಂದ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ‘ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೋಸ್’ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ, ಆಕರ್ಷಕ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗುಲಾಬಿಯೂ ಜಗತ್ತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಅಪರೂಪ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

 

