English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ವಿಷಕಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ

ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ವಿಷಕಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ

Most Poisonous Bird : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮುದ್ದು, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನಿರಾಪದ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:11 PM IST
  • ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ತಲೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಬಾಲ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ
  • ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon7
White Hair Remedy
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
camera icon5
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!
camera icon6
Bigboss kannada 12
ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!
ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗಿ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Kannada remake serials
ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗಿ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ವಿಷಕಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ

Most Poisonous Bird  : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೂಡೆಡ್ ಪಿಟೊಹುಯಿ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾದ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಗೆಯಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವೇ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಚರ್ಮ, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಾಚೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಷ ಡಾರ್ಟ್ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಹೂಡೆಡ್ ಪಿಟೊಹುಯಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ವಿಷ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಿನ್ನುವ ಕೀಟಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷ ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶೇಷ ಮೃದು ರೆಕ್ಕೆಯ ಹೂವಿನ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷ ಪಕ್ಷಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದ "ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ" ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ

ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ತಲೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಬಾಲ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮಾನವರು ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಉರಿತನದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೂಡೆಡ್ ಪಿಟೊಹುಯಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಣ..! ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಹಾಯಧನ

ಹೂಡೆಡ್ ಪಿಟೊಹುಯಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯ ಅಡಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 

hooded pitohuipoisonous birdtoxic birdbatrachotoxin birdNew Guinea poisonous bird

Trending News