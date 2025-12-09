ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಅತೀ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

Most Powerful Country List: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದರೇ ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳುಳ್ಳ ದೇಶಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವವರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನವು ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯುಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2005 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚೀನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಧನದಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶದ ಒಂದು ನೋಟು ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..
ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶದ ಒಂದು ನೋಟು ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..
ಯುಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಟಾಪ್ -10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಅರೆವಾಹಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾದ ಭಾರತ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ, ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಟಾಪ್ -10 ರ ಹೊರಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿವೆ. ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.