Pakistan Google Trends 2025 : ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2025 ವರದಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವರದಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಆಗಿದ್ದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪಂಜಾಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ನೋಂದಾವಣೆ’ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಮಿನಿ, ಡೀಪ್ಸೀಕ್, ಗೂಗಲ್ AI ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಐಫೋನ್ 17 ಟಾಪ್ ಸರ್ಚ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಮರಿಯದೆ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ‘ಹೇಗೆ?’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ—ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಚಲನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಕಳುಹಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು, ಕಾರು ವಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗೂಗಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ practically useful ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2025 ವರದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರ ಸರ್ಚ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನತ್ತ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿರುವುದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.