ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ! ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ

most used Indian items in America: ಭಾರತದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಪದಾರ್ತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅದುವೇ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ...
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರೂ ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಾಸ್ಮತಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ‘ವಾಸಮತಿ’ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪುಲಾವ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ರಫ್ತು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸುಮಾರು 2.7 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಭಾರತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (Low GI) ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, “ಭಾರತದ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಪೂರ್ಣ” ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.