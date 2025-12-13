English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಹನಿ ವಿಷದಿಂದ 100 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಈ ಸರ್ಪಕ್ಕಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿ!

Most Venomous Snake: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ವಿಷ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾವು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 13, 2025, 01:47 PM IST
  • ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಣ ಮತ್ತು ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  • ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಅಪರೂಪ.

 ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷದ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಮರಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ LD50 ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಷದ ಒಂದು ಹನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಂಶವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಡಿದರೆ ಈ ಹಾವಿನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಭಯಾನಕ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕದಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಷವು ಸುಮಾರು 100 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುವಿನ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ತಡೆದು, ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಯೋಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಜೀವಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಯಾನಕ ವಿಷ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಾವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಮಾನವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವುದು ಇದರ ಗುಣ. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಇದರ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಶೇಷತೆ.

ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಣ ಮತ್ತು ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಅಪರೂಪ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ದೇಹದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು.

