ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೂರು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಈ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Inland Taipan: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯಪಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್.
ಈ ಹಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಣ ಹಾಗೂ ವಿರಳ ಜನಸಂಚಾರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದೇ ಕಡಿತದಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಷ ನೇರವಾಗಿ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕದಿದ್ದರೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಾವು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಬಂಡೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇಲಿಗಳ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹಾವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುಣ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಇದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ದಂಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ಕಡಿತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು. ಹಾವುಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.