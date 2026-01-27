English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮದರ್‌ ಆಫ್‌ ಆಲ್‌ ಡೀಲ್ಸ್‌: ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಭಾರತ!

EU India free trade agreement: ಜಗತ್ತೇ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಗಡಿ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕದ ʻನಾವೇ ಗ್ರೇಟ್, ನಮ್ಮದೇ ಆಟʼ ಅನ್ನೋ ಧೋರಣೆಗೆ ಭಾರತ ಈಗ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 27, 2026, 04:55 PM IST
  • ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭ
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ʻಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದʼಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ

ಮದರ್‌ ಆಫ್‌ ಆಲ್‌ ಡೀಲ್ಸ್‌: ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಭಾರತ!

ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು, ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯುರೋಪ್‌ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ʻಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ʼ ಈಗ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಮೆಗಾ ಡೀಲ್..? ಅಮೆರಿಕದ ಬದಲು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ ಭಾರತ..? ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ..? ಅಮೆರಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು..? ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈಗೀಗ ರಕ್ಷಣಾ ವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾವಾದ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೈತ್ರಿಗಳಿಂದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಅಮೆರಿಕ -ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೌದು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 27 ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಈ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿವೆ. ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಡೀಲ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ʻಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದʼಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಐರೋಪ್ಯ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಟೈಮಿಂಗ್
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್‌ ನಡುವಿನ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಕ್ತ-ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ‘ಮದರ್‌ ಆಫ್‌ ಆಲ್‌ ಡೀಲ್ಸ್‌’ ಅಂದರೆ  ʻಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿʼ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾಗತಿಕ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗಿನ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಬ್ರಿಟನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ‘ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯವೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆರ್ ಲೆಯೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

European UnionFTAfree trade agreementsIndiaEuropean Cars Price

