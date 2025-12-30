ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜನಾಂಗ! ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಸುಗಳೇ ಇವರ ಸರ್ವಸ್ವ..

South Sudan traditions: ದನಗಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು, ಮುಂಡಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ದೇಶವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಂಡಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಭೂಮಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಧಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದನಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..
ಮುಂಡಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಹಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದವು, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬಿನ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹಸು ಅಥವಾ ಹೋರಿ $500 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಂಡಾರಿ ಜನರಿಗೆ ದನಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ.. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..
ಅವರ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಔಷಧ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲವೂ ಆಗಿವೆ. ಮುಂಡಾರಿಗಳು ನೋಡಲು ಮಾಂಸಹಾರಿಗಂಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅವರ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ.. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಂಡಾರಿ ಪುರುಷರು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಇದನ್ನು ಅವರು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಂಜುನಿರೋಧಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.