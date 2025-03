"ನಾನು ದೇವತೆ" ಎಂದು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ ಬಿಳಿ ಸುಂದರಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

Girl Naked in Airport : ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ದುರುದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವತಿಯು ಒಬ್ಬಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕೆಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ..!

ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ "ನಾನು ಶುಕ್ರ ದೇವತೆ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.. ಮಹಿಳೆಯ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.

Dallas Fort Worth International Airport.

📍Texas, USA 🇺🇲

Her name is “Samantha Palma” and she had a mental breakdown, stabbed one person and bit two others. Apparently, she hadn't taken her medication that day.

Cops say they were called for a welfare check and determined a… pic.twitter.com/siRwnudbKP

— Kanwaljit Arora (@mekarora) March 26, 2025