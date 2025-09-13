English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Who is Sushila Karki: ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ..! ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ

Sushila Karki Nepal Interim PM : ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 13, 2025, 12:44 PM IST
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ 1,751 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ
  • ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಐದು ಬಾರಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Who is Sushila Karki: ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ..! ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ

Sushila Karki Nepal Interim PM : ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಪಿ ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನೇಪಾಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕರ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನೇಪಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೌಡೆಲ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. "ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೇಪಾಳದ ಜನರ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತ ದೃಢವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ X ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

 

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ 1,751 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ (ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ಗಳ 5 ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ). ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಮೇ 2014 ರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಐದು ಬಾರಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇ 2014 ರಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. ರಾಜಕೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಿತು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

sushila karkisushila karki nepaljustice sushila karkinepal interim pm namenepal gen-Z protest

