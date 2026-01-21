English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • Sunita Williams Retire: ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು

Sunita Williams Retire: ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು

Sunita Williams Retirement: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ 27 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 608 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಾಸದ, 9 ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 21, 2026, 09:56 AM IST
  • ಹೆಸರಾಂತ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ
  • ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

Trending Photos

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್‌ಮನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್‌ಮನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ NPS ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
camera icon6
Pension Reforms
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ NPS ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
BBK: 12 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..
camera icon6
Gilli Nata
BBK: 12 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ..
camera icon6
Budhadity Rajayoga
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ..
Sunita Williams Retire: ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು

Sunita Williams Retirement:  ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಗನಯಾತ್ರಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ 27 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಸಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೆಸರಾಂತ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 20(ಮಂಗಳವಾರ), 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳು: 
1998 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌, ಮೂರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ (14/15, 32/33, ಮತ್ತು 71/72) ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. "ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು. "ಅವರ ಕೆಲಸವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು."‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶೂನ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ರೋಚಕ..

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

* ಒಂಬತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ:
ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 62 ಗಂಟೆ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 

* ಅತಿ ಉದ್ದದ ಏಕ ಹಾರಾಟ : 
ಸುನೀತ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ದಾಖಲೆಯ 286 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಬೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. 

* ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಾಸ:
ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 608 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

* ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: 
ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಸುನೀತ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಮಯಮ್ಸ್‌ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:
ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ 27 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ DSSM (2), ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್, ನೌಕಾ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪದಕ (2), ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಮೆರೈನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಪದಕ, ಮಾನವೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಾಕಿದ ಅಡಿಪಾಯವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದತ್ತ ಮುಂದಿನ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಾಸಾದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Sunita WilliamsNASA astronautNASA SpacewalksSunita Williams RetirementSunita Williams News

Trending News