  • RCB ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬ್ರಂಟ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ.. ಈ ಲೇಡಿ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ!

RCB ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬ್ರಂಟ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ.. ಈ ಲೇಡಿ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ!

ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿರುವ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನೇ. ಈಕೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 27, 2026, 12:18 PM IST
  • ಪೊಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌
  • ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಜನಿಸಿದ್ದು ಜಪಾನ್‌ನ ಟೊಕಿಯೋದಲ್ಲಿ
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ

RCB ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬ್ರಂಟ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ.. ಈ ಲೇಡಿ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ!

ಮುಂಬೈ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಅವರು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನೂರು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು 1992ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 20 ರಂದು ಜಪಾನ್‌ನ ಟೊಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಪೊಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಆಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸರ್ರೆ ಎಪ್ಸಮ್‌ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು. 

ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2007 ರಿಂದ 2011, ಮೂರು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರವಾಗಿ ಪದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ಗೆ 33 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ.  

ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗಲೇ 40 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದು 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮರುವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ 2022ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CCL 2026: ಕಿಚ್ಚನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಜಯದ ಕಿಚ್ಚು.. ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ..!

ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದರು. ವಿವಾಹವಾದ ಎರಡು ಬರ್ಷದ ಬಳಿಕ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 20 ರಂದು ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ರಂಟ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

nat sciver bruntkatherine sciver bruntnat sciver brunt and katherine sciver brunt marriageWomans marriageEngland cricketers

