/Nepal Flood: ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ನೇಪಾಳ; 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆ

Nepal floods: ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಇಂದು ಪ್ರವಾಹ ಎಂಬ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಬುಧವಾರ ನೇಪಾಳದ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸಮಯ, ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಿಬೆಟಿನಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ರೌದ್ರರೂಪ ತಾಳಿತ್ತು. ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಭಾರಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ, ಸುಮಾರು 300 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶಿಶಿರ್ ಖನಾಲ್ ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ 162 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಖನಾಲ್, ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಪತ್ತಿನಿಂದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ ಲೆಂಡಿ ನದಿಯ ಹರಿವು ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಅಡಚಣೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹರಿವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವು ಮೊದಲು ರಸುವಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯ ತಿಮುರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆ ನಂತರ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನೇಪಾಳದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಬುಧವಾರದಂದು, ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು (ಕಠ್ಮಂಡು ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್) ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ: +977 985 131 6807, +977 970 910 7500
ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ (ವಾಟ್ಸಾಪ್): 0086 185 1428 4905
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ (ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಲೈನ್): 1234 (ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ), 1144 (ಹಾಟ್ಲೈನ್)
ಪ್ರವಾಸಿ ಪೊಲೀಸ್ (ನೇಪಾಳ): 9851289445