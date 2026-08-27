/ನೇಪಾಳ ಜಲಪ್ರಳಯದ ಭೀಕರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌! ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಸೇತುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ; 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆ

ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ನೀರು, ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು ಮನೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ದುರಂತದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ನೇಪಾಳದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರು 157 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಗೈರಾಂಗ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲೂ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 265 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವುದು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ದುರಂತದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
Newly released close up footage captures the terrifying moments flash floods tore through Tibet and Nepal pic.twitter.com/ofVa7nQ3cb
— Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026
133 ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆ
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 133 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 37 ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRIs) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಾತ್ರಿಕರು ಗಡಿ ದಾಟಲು ಅಥವಾ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಗೂ ಪ್ರವಾಹ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನ, ಬಂಡೆ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಹಿಮಪಾತದಂತಹ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದ ನೀರು ಬಳಿಕ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಹವಾಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸುವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ
ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Of all the videos of the Nepal flooding that I have seen so far, this one might be the worst.
These people had no chance.
🙏🙏🙏 pic.twitter.com/XIhUFNESDb
— Brick Suit (@Brick_Suit) August 26, 2026
ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯೂ ಹಲವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದಲೂ ನೆರವು
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹಾಯವಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸರು, ಅವಶೇಷಗಳು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
CCTV footage of the flash flood at the Tibet-Nepal border! Looks like an apocalyptic scene straight out of The Day After Tomorrow or 2012. pic.twitter.com/CDf73Wnu0V
— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) August 26, 2026
ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಈ ದುರಂತದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.