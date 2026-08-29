/ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 626ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿ: ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರ

Nepal-Tibet flood deaths rise to 626: ನೇಪಾಳ–ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದುರಂತದ ತೀವ್ರತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 626ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,000 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಾರೀ ನೀರಿನ ಹರಿವು, ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಿಮದ ಅವಶೇಷಗಳು ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನೇಪಾಳ–ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುರಂತದ ಹಿಂದೆ ಹಿಮನದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ನದಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾರೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದತ್ತ ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 626ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ದುರಂತದ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶವಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 579 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1,924 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 626ಕ್ಕೂ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.
2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ
ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಸೇರಿ 2,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಿವೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಯಾತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಹವಾಮಾನ ಅಡ್ಡಿ
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೇಪಾಳದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಹಾನಿ
ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Upper Trishuli-1 Hydropower Project ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಸರು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾದಿಂದ ಹೊಸ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರವಾಹದ ಮೊದಲ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರೋವರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀರು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ
ನೇಪಾಳ–ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ Gyirong Port ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಭಾರೀ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ದುರಂತದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿವೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆತಂಕ
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ 90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತುರ್ತು ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಆತಂಕ
ಈ ದುರಂತದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಿನ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ–ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ದುರಂತ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 626ಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.