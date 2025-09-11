Who is Sushila Karki : ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಜಿನಾಮೆ ಹಿನ್ನಲೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಕರ್ಕಿ ಎಂಟ್ರಿ...! ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿತಾರಾ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ..?

Gen Z protest: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ Gen Z ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿರುಸುಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸೇನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವ ನೇಪಾಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?
ಜನರಲ್ Z ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಿಯವರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿಯವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ – 2016 ಜುಲೈಯಿಂದ 2017 ಜೂನ್ವರೆಗೆ ನೇಪಾಳದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಅವರು.ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ – ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವು ತಾಳಿದರು. ಆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಧಾರಣ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಳು – ಏಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಳಾದ ಕರ್ಕಿ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ನೇಪಾಳದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿಪಿ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಶಿಕ್ಷಣ – 1972ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮೊರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದ BA, 1975ರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ MA (ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ) ಹಾಗೂ 1978ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುವನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಮಾನತು – ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಕರ್ಕಿ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ?
ಕರ್ಕಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವು ನೇಪಾಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವಾಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆ, ಇವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೇನೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತದ ನಡುವೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿಯವರ ಹೆಸರು ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದರೆ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ “ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹೊಸ ಯುಗ” ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.